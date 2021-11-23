МВД РФ за девять месяцев выявило почти 330 подпольных производств алкоголя

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

За девять месяцев 2021 года российские правоохранители пресекли деятельность 329 подпольных производств алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Выявлена 51 организованная группа, а также 52 552 лица, совершивших правонарушение. Из незаконного оборота изъято свыше 665,3 тысячи декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции", – сказали в ведомстве.

Там отметили, что по итогам оперативных действий было возбуждено 2 905 уголовных дел, а также составлено 58 519 административных протоколов.

Ранее комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции Султан Хамзаев предложил усилить уголовную ответственность за массовую гибель людей вследствие отравления суррогатным алкоголем. Письмо он направил на имя главы МВД РФ Владимира Колокольцева. В Госдуме данную инициативу поддержали.