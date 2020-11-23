В Челябинске 5-летняя девочка съела суши и умерла

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В Челябинске следователи выясняют обстоятельства смерти пятилетнего ребенка, сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что девочка почувствовал себя плохо после того, как попробовала суши. В связи с этим доследственная проверка рассматривает в том числе и вариант отравления.

Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская взяла на контроль инцидент со школьницей, которая отравилась наркотиками, найденными в подъезде дома.

Также следователи начали проверку в связи с информацией об отравлении неизвестным газом учеников восьмого класса в школе Таганрога.