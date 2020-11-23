Столичный омбудсмен проверит информацию о драке в "Матросской тишине"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что разбирается в инциденте, который произошел в "Матросской тишине".

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний рассказали, что 21 ноября арестанты попытались напасть на работников следственного изолятора.

"Мы про этот инцидент слышали, обязательно будем разбираться, мы уже в нем разбираемся. Встретиться с руководством УФСИН сейчас невозможно, так как действуют ограничения, и вход посторонним, в том числе и уполномоченным, запрещен", – приводит РИА Новости слова Потяевой.

Отмечается, что арестантов и сотрудников изолятора осмотрели врачи, помощь медиков никому не потребовалась.

Ранее СК начал проверку после обнаружения денег и алкоголя у заключенного СИЗО-5. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит реальный срок.