На станции "Фонвизинская" спасли пассажира

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

На станции метро "Фонвизинская" спасли пассажира, упавшего на рельсы. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Мужчина упал на рельсы, однако не получил повреждений. Судя по кадрам, присланным очевидцем происшествия, он не торопился выбираться из-под поезда, который остановился за его спиной.

Дежурная и машинист уговаривали нетрезвого мужчину вылезти на платформу, после чего при помощи других пассажиров он покинул рельсы. По сообщению очевидцев инцидент задержал поезда не более чем на пять минут.

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