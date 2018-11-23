СК начал проверку по факту смерти человека на допросе

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

СК начал доследственную проверку по факту смерти в одном из столичных отделов полиции подозреваемого в разбое. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СКР по городу Юлия Иванова.



"Днем 21 ноября в служебном кабинете одного из районных отделов полиции на востоке Москвы было обнаружено тело мужчины, задержанного сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу о разбое, совершенном в особо крупном размере. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".

По предварительным данным, задержанный плохо себя почувствовал и потерял сознание. На место, по словам Ивановой, прибыли медики и констатировали его смерть. На теле погибшего не обнаружили видимых телесных повреждений.

Представитель СК отметила, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что мужчина 1980 года рождения, задержанный по подозрению в совершении разбойного нападения, умер в кабинете отдела внутренних дел. Перед этим его вместе с еще 17 гражданами Таджикистана доставили в отделение при силовой поддержке бойцов СОБРа.

Предварительной причиной смерти названа сердечно-сосудистая недостаточность.

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