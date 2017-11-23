Названа причина крушения российского вертолета у Шпицбергена

Пресс-служба губернатора Шпицбергена/ТАСС

Российский вертолет Ми-8 разбился у побережья Шпицбергена из-за технической неисправности. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

"Установлено, что на борту произошел отказ одной из систем управления воздушным судном, что является первичной причиной аварии", − рассказал он "Интерфаксу".

Кроме того, из-за погодных условий экипаж вынужден был двигаться на малой высоте над поверхностью воды. Источник также отметил, что расследование катастрофы продолжается.

Ранее в качестве основной версии крушения российского вертолета Ми-8 вблизи Шпицбергена рассматривалась ошибка пилотирования при плохой видимости в сложных погодных условиях. Сообщалось, что скорее всего, пилот проигнорировал показания приборов и положился на свое зрение в условиях плохой видимости. В результате вертолет ударился о морскую поверхность и затонул, перевернувшись на винт.

Отмечается, что согласно показаниям диспетчера Баренцбурга, который говорил с экипажем, после внезапного обрыва связи с вертолетом был слышен удар.

Российский вертолет Ми-8 исчез с радаров 26 октября, упав в море в нескольких километрах от Шпицбергена. На борту находились восемь человек. Возбуждено уголовное дело. Вице-премьер России Аркадий Дворкович поручил выплатить компенсации семьям погибших.