Неизвестный сообщил о бомбе в здании Минтруда РФ на Ильинке

23 ноября, 17:28
Фото: depositphotos/udra
Более 200 человек эвакуировали из здания министерства труда и соцзащиты России в центре Москвы. Причиной стал звонок о якобы заложенной взрывчатке.
Неизвестный сообщил о бомбе в доме № 21 на улице Ильинка. Туда сейчас направлены экстренные службы, сообщает Агентство "Москва".
Два дня назад в полицию поступил анонимный звонок о заложенной бомбе в здании телевизионного технического центра "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом № 12.
Людей из здания было решено не эвакуировать.
В связи с участившимися случаями телефонного терроризма, в Госдуме предложили ввести наказание до восьми лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, которое привело к массовой эвакуации людей.
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