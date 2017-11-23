Неизвестный сообщил о бомбе в здании Минтруда РФ на Ильинке

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Более 200 человек эвакуировали из здания министерства труда и соцзащиты России в центре Москвы. Причиной стал звонок о якобы заложенной взрывчатке.

Неизвестный сообщил о бомбе в доме № 21 на улице Ильинка. Туда сейчас направлены экстренные службы, сообщает Агентство "Москва".

Два дня назад в полицию поступил анонимный звонок о заложенной бомбе в здании телевизионного технического центра "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом № 12.

Людей из здания было решено не эвакуировать.

В связи с участившимися случаями телефонного терроризма, в Госдуме предложили ввести наказание до восьми лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте, которое привело к массовой эвакуации людей.