Водитель скорой помощи попросил прекратить проверку конфликта в Балашихе

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Сотрудник скорой помощи попросил правоохранительные органы прекратить проверку информации о нападении в Балашихе. Он заявил, что больше не имеет претензий.

В Главном управлении МВД России по столичному региону рассказали, что накануне в полицию обратился мужчина, утверждающий, что видел, как произошел конфликт между водителем машины скорой помощи и автомобилистом, передает Агентство "Москва".

Вечером 22 ноября на улице Беговая в микрорайоне Железнодорожный неизвестный мужчина напал на водителя скорой с монтировкой. Он открыл двери кабины и нанес удар. Шофер не стал терпеть такого обращения и попытался утихомирить злоумышленника.