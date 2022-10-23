В районе крушения самолета Су-30 в Иркутске введен режим ЧС муниципального характера

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Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Ленинском районе Иркутска из-за крушения военного самолета Су-30. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

"Мэр города Иркутска Руслан Болотов с 20:00 (15:00 по московскому времени. – Прим. ред.) ввел на территории Ленинского округа режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в результате авиационного происшествия", – рассказали в администрации.

Накануне в Иркутске на жилой дом обрушился военный самолет Су-30. Судно упало на двухэтажное здание в районе улицы Пржевальского. В управлении МЧС РФ по региону отметили, что истребитель потерпел крушение в районе частной жилой застройки. Из-за этого произошло возгорание: огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, его быстро локализовали.

В МЧС подчеркнули, что на момент падения в частном доме не было людей. В результате крушения скончались два пилота Су-30.





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