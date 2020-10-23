В Ногинске погиб четырехлетний мальчик, упавший в канаву

20:00
Фото: Агентство "Москва"/Антон Великжанин
В Ногинске после падения в канаву с водой погиб четырехлетний ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
"После падения мальчик с признаками утопления был госпитализирован, но вскоре скончался, не приходя в сознание. Информация о произошедшем поступила правоохранительные органы Ногинска. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", – сообщили в пресс-службе.
Согласно предварительным данным, родители мальчика взяли его с собой на работу в пункт приема металла на территории промзоны в Ногинске. Оставшись без присмотра, ребенок упал в канаву с водой. В бессознательном состоянии родители доставили его в больницу.
Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в центре Москвы погиб ребенок из-за упавшего зеркала. По словам представителя Главного следственного управления СК РФ города Юлии Ивановой, зеркало сорвалось со стены на девочку 2017 года рождения. Ребенок от полученных травм скончался, несмотря на усилия врачей.
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