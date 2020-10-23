Двое россиян пострадали в ДТП на северо-западе Болгарии

Двое россиян пострадали в ДТП в Болгарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Софии Марину Сергунину.

Она рассказала, что инцидент произошел вблизи села Виниште на северо-западе страны.

"Сейчас они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметила Сергунина, добавив, что не знает подробностей состояния пострадавших.

Ранее ДТП произошло на северо-западе Москвы. В результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали два человека.