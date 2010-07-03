Звезду фильма "Инопланетянин" задержали за вождение в нетрезвом виде

Фото: кадр из фильма "Легенды осени", режиссер Эдвард Цвик

Американского актера Генри Томаса задержали по подозрению в вождении под воздействием алкоголя или наркотических средств. Об этом сообщило издание TMZ.

Происшествие случилось в городе Туалатин, штат Орегон. Артист, наиболее известный ролью мальчика Эллиота в знаменитом фильме Стивена Спилберга про пришельца на Земле, потерял сознание за рулем своей машины на перекрестке дороги. Полицейские доставили Томаса в участок, несмотря на то, что от него не пахло алкоголем.

Сейчас некогда известному актеру 48 лет. За карьеру он снялся в таких фильмах, как "Легенды осени", "Дорогой Джон" и "Банды Нью-Йорка".

Другой известный актер, звезда "Мстителей" Джереми Реннер, подозревается в употреблении психоактивных веществ и судится с женой за право опеки над дочерью.