Под Петербургом чиновники из-за погони выкинули взятку на трассу

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Одного из чиновников в Ленинградской области подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщается на сайте СК России, взятка предлагалась чиновнику за подписание актов выполненных работ и справок об их стоимости, а также документов о затратах по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке.

При этом, как сообщают местные СМИ, чиновник получил взятку от местного депутата в автомобиле. Когда после передачи денег рядом появились полицейские, подозреваемые решили скрыться. Во время погони они попытались избавиться от имевшихся у них денег и выбросили их из окна автомобиля. Несмотря на это, подозреваемых удалось задержать.