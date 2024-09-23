ФСБ показала кадры задержания 15 участников религиозной ячейки в КБР

Фото: ЦОС ФСБ

ФСБ показала кадры задержания в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) 15 участников экстремистского сообщества, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задержали подозреваемых и проводят обыски, изымая оружие.



О задержании участников экстремистского сообщества стало известно утром 23 сентября. В ведомстве сообщили, что Резуан Кангезов и 14 его соучастников были задержаны за распространение идеологии, основанной на отрицании традиционных норм ислама и российских законов. Также правоохранители считают задержанных причастными к совершению насильственных акций на основании религиозной ненависти.

В отношении задержанных следователи уже возбудили уголовное дело. Так, Кангезов проходит подозреваемым по статье о создании экстремистского сообщества, а его соучастники стали фигурантами дела об участии в нем. Известно, что подозреваемые координировали свои действия через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России и признана экстремистской).