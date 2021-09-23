Ространснадзор начал проверку по факту крушения Ан-26 под Хабаровском

16:41
Фото: ТАСС/телеграм-канал Михаила Дегтярева
Проверку после крушения самолета Ан-26 под Хабаровском организовала Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
"Начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО "Летные проверки и системы" по факту авиационного события с самолетом АН-26 в Хабаровском крае", – говорится в сообщении.
Также ведомство создало комиссию с целью проверки деятельности эксплуатанта самолета Ан-26.
Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило накануне. На борту судна находились шесть человек.
Позднее удалось обнаружить обломки лайнера. Из возможных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.
В МЧС РФ сообщили, что все члены экипажа самолета Ан-26 погибли.
Новости России: обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта
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