Ространснадзор начал проверку по факту крушения Ан-26 под Хабаровском

Фото: ТАСС/телеграм-канал Михаила Дегтярева

Проверку после крушения самолета Ан-26 под Хабаровском организовала Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.

"Начата внеплановая проверка в отношении авиакомпании ЗАО "Летные проверки и системы" по факту авиационного события с самолетом АН-26 в Хабаровском крае", – говорится в сообщении.

Также ведомство создало комиссию с целью проверки деятельности эксплуатанта самолета Ан-26.

Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило накануне. На борту судна находились шесть человек.

Позднее удалось обнаружить обломки лайнера. Из возможных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

В МЧС РФ сообщили, что все члены экипажа самолета Ан-26 погибли.

