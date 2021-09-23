Число погибших при пожаре в гостинице в Дагестане увеличилось до трех

16:15
Фото: Главное управление МЧС по Республике Дагестан
В больнице с ожогами всего тела скончался еще один пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
"В больнице Хасавюрта скончался третий пострадавший, у которого были ожоги 100% тела", – сообщили в ведомстве.
Пожар произошел 21 сентября в двухэтажной гостинице с мансардой в городе Хасавюрте. В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших мужчин, еще шесть человек были доставлены в больницу.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
Два человека погибли при пожаре в гостинице Дагестана
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