Число погибших при пожаре в гостинице в Дагестане увеличилось до трех

Фото: Главное управление МЧС по Республике Дагестан

В больнице с ожогами всего тела скончался еще один пострадавший при пожаре в гостинице в Дагестане, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"В больнице Хасавюрта скончался третий пострадавший, у которого были ожоги 100% тела", – сообщили в ведомстве.

Пожар произошел 21 сентября в двухэтажной гостинице с мансардой в городе Хасавюрте. В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших мужчин, еще шесть человек были доставлены в больницу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

