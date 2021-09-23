СК начал проверку из-за инцидента с лифтом, который поехал до выхода пассажиров

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Следователи начали проверку после инцидента с лифтом в доме в Марьине, который начал движение с открытыми дверями. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК РФ.

"В результате инцидента никто не пострадал, двум молодым людям удалось выйти из кабины лифта, когда он начал движение с открытыми дверьми", – уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Братиславской. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Красноярске мужчина испортил кабину лифта из-за того, что та отказалась ехать. Он несколько раз нажал на кнопки, однако лифт так и не начал движение. В итоге мужчина достал биту и начал бить ей по стенам.