Пожар в ангаре в Подмосковье локализовали

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар в металлическом ангаре в подмосковном городе Черноголовка удалось локализовать. Такую информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на заявление регионального главка МЧС.

Известно, что локализация была объявлена в 03:00. Распространение огня удалось остановить на площадь 3 тысячи квадратных метров.

Возгорание произошло в среду, 22 сентября, в одноэтажном металлическом здании в городском округе Богородский в городе Черноголовка по адресу 1-й проезд, дом 4.

Изначально площадь пожара составляла 2,8 тысячи квадратных метров. Позже она увеличилась до 3 тысяч "квадратов". В МЧС утверждали, что присутствует угроза распространения огня на офисное трехэтажное здание.

В тушении возгорания участвуют 90 человек и 32 единицы техники. О пострадавших в результате пожара не сообщается.