Площадь пожара в ангаре в Подмосковье возросла до 3 тыс "квадратов"

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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
Площадь пожара в ангаре в подмосковном городе Черноголовка увеличилась до 3 тысяч квадратных метров. Такие данные приводятся на сайте областного главка МЧС.
Уточняется, что в тушении возгорания участвуют 90 человек и 32 единицы техники.
О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Возгорание произошло в одноэтажном металлическом здании в городском округе Богородский в городе Черноголовка по адресу 1-й проезд, дом 4.
Изначально площадь пожара составляла 2,8 тысячи квадратных метров. В МЧС утверждали, что присутствует угроза распространения огня на офисное трехэтажное здание.
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