Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отравлением более 20 рыбаков на Сахалине

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Прокуратура начала проверку по факту отравления сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине. Об этом информирует "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу областной прокуратуры.

"По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле региональной прокуратуры", – сообщили в ведомстве.

Ранее в местном Роспотребнадзоре заявили о госпитализации более 20 рыбаков с отравлением различной степени тяжести. Пострадавших направили в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске.

В ведомстве подчеркнули, что источник отравления пока не установлен. По факту происшествия сотрудниками ведомства проводится проверка.