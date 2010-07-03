Более 20 рыбаков отравились на Сахалине

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Более 20 работников в сфере рыбной ловли оказались госпитализированы в связи с отравлением. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию от территориального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"Более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе в выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести", – рассказал собеседник агентства.

В ведомстве заявили, что источник отравления пока не установлен. По факту происшествия проводится проверка.

"Они (рыбаки – прим.) направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводится расследование", – заключили в пресс-службе.

Ранее сеть Healthy Food сообщила о закрытии производства после отравления более 90 человек в Москве. Компания выплатила пострадавшим более 2,5 миллиона рублей.