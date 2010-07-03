Девять иностранцев были незаконно зарегистрированы в квартире в городском округе Люберцы

Сотрудники полиции обнаружили квартиру, в которой были незаконно зарегистрированы девять иностранных граждан. Инцидент произошел в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.
"Полицейские установили, что 24-летняя местная жительница поставила на миграционный учет девятерых уроженцев одной из республик Средней Азии без намерения предоставить им помещение для фактического проживания", – заявили в пресс-службе.
В ведомстве подтвердили, что по факту нарушения возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации".
"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключили в МВД.
Ранее самострой ликвидировали в поселке Ватутинки в ТиНАО. В незаконном здании располагались автомойка и кафе.
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