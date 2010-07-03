Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

02:31

Девять иностранцев были незаконно зарегистрированы в квартире в городском округе Люберцы

происшествия недвижимость

02:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Сотрудники полиции обнаружили квартиру, в которой были незаконно зарегистрированы девять иностранных граждан. Инцидент произошел в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области.

"Полицейские установили, что 24-летняя местная жительница поставила на миграционный учет девятерых уроженцев одной из республик Средней Азии без намерения предоставить им помещение для фактического проживания", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве подтвердили, что по факту нарушения возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении Российской Федерации".

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – заключили в МВД.

Ранее самострой ликвидировали в поселке Ватутинки в ТиНАО. В незаконном здании располагались автомойка и кафе.

Читайте также

происшествия недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика