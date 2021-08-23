Пожар в здании на Золоторожском Валу потушили

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пожар в заброшенном здании на Золоторожском Валу потушили. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

"В шестиэтажном неэксплуатируемом здании по адресу улица Золоторожский Вал, дом 11, произошло возгорание кровли. В 17:47 возгорание было ликвидировано", – отметили в ведомстве.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Из-за инцидента движение на улице Золоторожский Вал было перекрыто. Объезд организовали по Таможенному проезду, улицам Волочаевской и Красноказарменной.

Накануне днем пожар произошел в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах, туда были направлены силы МЧС. Около 17:00 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров.

По факту произошедшего прокуратура и Следственный комитет Московской области начали проверки.

