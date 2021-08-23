На Золоторожском Валу загорелось заброшенное здание

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На юго-востоке Москвы загорелась кровля заброшенного здания, расположенного по адресу Золоторожский Вал, дом 11, строение 46. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале

На место инцидента прибыли оперативные службы. В настоящее время перекрыто движение на улице Золоторожский Вал. Водителям рекомендуют объезжать по Таможенному проезду, улицам Волочаевской или Красноказарменной.

Накануне днем пожар произошел в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах, туда были направлены силы МЧС. Около 17:00 огонь был локализован, площадь горения составляла 10 квадратных метров.

По факту произошедшего прокуратура и Следственный комитет Московской области начали проверки.