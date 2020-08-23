Суд в Подмосковье арестовал подозреваемого в двойном убийстве

16:12
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Суд арестовал 45-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве мужчины и девушки в частном домовладении в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.
19 августа в поселке Обухово обнаружили тело 35-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением головы и 24-летней девушки без видимых телесных повреждений.
Правоохранители задержали знакомого погибшего. На допросе он рассказал, что сначала выстрелил в спящего мужчину из пистолета, а затем задушил проснувшуюся от звука выстрела девушку.
В ближайшее время задержанному предъявят обвинение.
Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Василия Буханкова, обвиняемого в убийстве трех человек и незаконном обороте оружия. 23 июля 2007 года он расстрелял на Крюковской площади в Зеленограде предпринимателя и его телохранителя.
В январе 2008 года он расстрелял автомобиль Porsche Cayenne вблизи автомойки на территории Солнечногорска. В автомобиле вместо предполагаемой жертвы находился сотрудник автомойки.
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