Иранский самолет вынужденно сел из-за американских истребителей

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Пассажирский лайнер, летевший из Тегерана в Бейрут, вынужденно сел из-за сближения с двумя истребителями США.
Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, в результате несколько человек пострадали.
Отмечается, что воздушное судно совершило экстренную посадку, пытаясь избежать столкновения.
Инцидент произошел над 55-километровой бесполетной зоной на границе с Ираком, передает News.ru.
В феврале на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии приземлился пассажирский лайнер Airbus 320.
Отмечалось, что это произошло из-за удара истребителей Израиля по пригородам Дамаска.
В Сирии гражданский самолет чуть не попал под удар израильских ВВС