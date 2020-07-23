Иранский самолет вынужденно сел из-за американских истребителей

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Пассажирский лайнер, летевший из Тегерана в Бейрут, вынужденно сел из-за сближения с двумя истребителями США.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, в результате несколько человек пострадали.

Отмечается, что воздушное судно совершило экстренную посадку, пытаясь избежать столкновения.

Инцидент произошел над 55-километровой бесполетной зоной на границе с Ираком, передает News.ru.

В феврале на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии приземлился пассажирский лайнер Airbus 320.

Отмечалось, что это произошло из-за удара истребителей Израиля по пригородам Дамаска.