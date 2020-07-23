Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – сообщили в Оперштабе.

Таким образом, общая численность скончавшихся в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в Москве составила 4 375 человек.

Ранее стало известно, что на бесплатный ПЦР-тест записались около 50 тысяч москвичей. Более 20 тысяч из них уже прошли исследование.

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 4,8 на 100 тысяч человек. Это 29-е место среди субъектов России. За последние сутки в столице зафиксировали 608 случаев COVID-19.