В Анкаре опровергли информацию о взрыве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Информацию о взрыве в Анкаре опроверг губернатор провинции Эрджан Топаджа. По словам чиновника, вызвавший слухи звук был связан с тестированием самолета, сообщает газета Hürriyet.

Топаджа рассказал, что главная дирекция TAİ (турецкая компания Turkish Aerospace Industries) проводила испытательный полет в рамках проекта модернизации самолета F16.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, звук которого был слышен в районах Чанкая, Кечиорен, Этимесгут, Мамак и Енимахалле в провинции Анкара.

СМИ сообщили, что "взрыв" мог произойти в столичном районе Эрйаман.