На юге столицы обнаружили тело Михаила Ломоносова

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Житель района Нагатино-Садовники нашел в гараже тело своего знакомого по имени Михаил Ломоносов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О смерти 52-летнего его знакомого знакомого мужчина сообщил в полицию 22 июля. По его словам, труп лежал в гаражном боксе в Каширском проезде. Прибывшие оперативники не обнаружили на теле следов насильственной смерти.

Тело уже отвезли в морг для установления точной причины смерти.