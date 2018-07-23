Человека зажало в машине при аварии на МКАД

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В Москве на МКАД произошла авария с участием двух грузовых автомобилей. В результате один из автомобилистов оказался зажат в салоне автомобиля.

По информации Агентства "Москва", столкновение Hyundai и Volvo произошло на 5-м километре внутренней стороны МКАД в районе улицы Кетчерская.

На месте аварии перекрыто две полосы движения. Движение по МКАД затруднено.

Серьезное ДТП случилось накануне на Волгоградском проспекте в районе пересечения с Люблинской улицей. Столкнулись шесть машин, есть погибшие.