00:49Происшествия
Фура с фейерверками загорелась на Симферопольском шоссе в Подмосковье
телеграм-канал Mash.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент движение в сторону области затруднено. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили временно запретить использовать любые салюты как в ночное, так и в дневное время.
По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, запуск салютов ночью и так является нарушением, и людей это раздражает.
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