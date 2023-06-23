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Происшествия

Фура с фейерверками загорелась на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

На Симферопольском шоссе в Московской области загорелся грузовик с фейерверками. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент движение в сторону области затруднено. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили временно запретить использовать любые салюты как в ночное, так и в дневное время.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, запуск салютов ночью и так является нарушением, и людей это раздражает.

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