Фура с фейерверками загорелась на Симферопольском шоссе в Подмосковье

На Симферопольском шоссе в Московской области загорелся грузовик с фейерверками. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области, в результате происшествия никто не пострадал. В данный момент движение в сторону области затруднено. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее депутаты фракции ЛДПР предложили временно запретить использовать любые салюты как в ночное, так и в дневное время.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, запуск салютов ночью и так является нарушением, и людей это раздражает.