Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Фото: ТАСС/пресс-служба МЧС России

Родственники жертв авиакатастрофы 2016 года в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА Новости.

Представитель потерпевших Игорь Трунов рассказал, что в интересах 70 родственников погибших подана жалоба на нарушение двух статей Конвенции по правам человека – "Право на жизнь" и "Право на справедливое судебное разбирательство".

Он напомнил, что истцы подавали иск к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме "Амлин". Они просили Мещанский суд о взыскании недоплаченного страхового возмещения и компенсации морального вреда, однако получили отказ.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.

Погибли все находившиеся на борту 92 человека. Большинство из них – артисты ансамбля имени Александрова – 64 человека. Также погибли глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды".

Среди основных версий рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.