Родственники погибших в крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

11:35
Фото: ТАСС/пресс-служба МЧС России
Родственники жертв авиакатастрофы 2016 года в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает РИА Новости.
Представитель потерпевших Игорь Трунов рассказал, что в интересах 70 родственников погибших подана жалоба на нарушение двух статей Конвенции по правам человека – "Право на жизнь" и "Право на справедливое судебное разбирательство".
Он напомнил, что истцы подавали иск к Минобороны, страховой компании СОГАЗ и перестраховочной фирме "Амлин". Они просили Мещанский суд о взыскании недоплаченного страхового возмещения и компенсации морального вреда, однако получили отказ.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение 25 декабря 2016 года через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.
Погибли все находившиеся на борту 92 человека. Большинство из них – артисты ансамбля имени Александрова – 64 человека. Также погибли глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и журналисты Первого канала, НТВ и "Звезды".
Среди основных версий рассматривались попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
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