Консьержка рассказала о жильцах квартиры, где нашли младенцев

Найденные в Москве младенцы могут быть рождены суррогатными матерями

Консьержка дома, в котором 23 июня обнаружили пятерых младенцев без родителей, рассказала, что в помещении жило порядка 10 человек. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

"Их человек 10 где-то, больше, было там. У них не было кроватей, у них были нары. Они носили палки и матрасы", – рассказала женщина.

По ее словам, в квартиру также носили корыто, а в помещении находилось порядка 10 электрических чайников. Женщина выразила сомнение, что такое количество требуется на небольшую семью.

Как рассказала другая соседка, детей она не видела, но однажды встретила жильцов с большим количеством упаковок памперсов.

Соседи заявляют, что проживавших в квартире девушек они видели на протяжении нескольких месяцев.

Пятерых младенцев нашли днем во вторник, 23 июня. Помимо детей, в квартире была их няня, приезжая из Азии. Личности девушек, проживавших в квартире, а также родителей малышей устанавливаются.

"По версии следствия, днем 23 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Аргуновской в городе Москве, обнаружено пятеро младенцев. Также в квартире с детьми находились 2 взрослые женщины. Следователи ГУ СК по Москве устанавливают все обстоятельства произошедшего", – сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По предварительной информации, дети были рождены суррогатными матерями. Младенцев должны были отправить в Китай, однако операция сорвалась из-за пандемии коронавируса, сообщают источники. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ ("Торговля людьми").

