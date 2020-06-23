В Москве сотрудник салона связи украл 11 ноутбуков с работы

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве сотрудник салона связи украл с работы 11 ноутбуков. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Известно, что в полицию о произошедшем сообщил представитель салона сотовой связи. Он обратился с заявлением в ОМВД по Даниловскому району столицы.
"По словам заявителя, неизвестный похитил из помещения компании 11 ноутбуков, после чего скрылся", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что сумма причиненного ущерба составила 760 тысяч рублей.
Позднее в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.
"Им (подозреваемым – Прим. Ред.) оказался 27-летний приезжий – сотрудник данной организации", – сообщили в МВД.
Как удалось выяснить, подозреваемый имел доступ в помещения салона. По мнению следователей, он воспользовался моментом и совершил кражу.
По факту случившегося было открыто уголовное дело. Следствие в данный момент продолжается.
Ранее неизвестные обворовали дом солиста группы Uma2rman. Инцидент произошел в коттеджном поселке Эдем в подмосковных Химках.
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