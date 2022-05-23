Не менее 80 человек могут находиться под завалами здания, упавшего в Иране

Фото: tasnimnews.com

Не менее 80 человек могут находиться под завалами 10-этажного здания, которое обрушилось в Иране. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Абадан, расположенном в провинции Хузестан на юго-западе Ирана. По предварительной информации, пострадали 25 человек, еще четверо погибли.

Местное агентство Tasnim уточняет, что вследствие обрушения здания были арестованы подрядчик и владелец недостроенного офисного объекта.

Ранее в мае пять человек пострадали после обрушения части трибуны в Лондоне, которую готовили для репетиции торжественного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Двум людям потребовалась госпитализация.