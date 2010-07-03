Движение электричек на Белорусском и Савеловском направлениях стабилизировалось – МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко
Движение пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях МЖД стабилизировалось. С увеличенными интервалами следуют только шесть электричек, сообщили в пресс-службе дороги.
Как уточнили представители МЖД, ситуацию со сбоем в движении электричек на Белорусском и Савеловском направлениях удалось разрешить. Пассажиров предупредили, что сейчас с задержками едут лишь по три состава на каждом из направлений. "Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее доставить эти поезда в конечные пункты", – сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось о том, что утром 23 мая по техническим причинам электрички на Белорусском направлении следовали с увеличенными интервалами. Задержки возникли и в движении некоторых пригородных поездов на Савеловской линии.
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