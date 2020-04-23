В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 37 пациентов, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

Среди умерших пациенты от 37 до 86 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.

Всего в России подтверждено 62 773 случая коронавируса, умерли 555 человек, выздоровели 4 891 пациент.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек, более 175 тысяч скончалось.

Как развивается ситуация с COVID-19 в России и мире

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.

С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.

За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф. Распространить систему пропусков на всю страну предложил мэр столицы Сергей Собянин.