В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом

23 апреля, 23:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 37 пациентов, у которых был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.
Среди умерших пациенты от 37 до 86 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания.
Всего в России подтверждено 62 773 случая коронавируса, умерли 555 человек, выздоровели 4 891 пациент.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,5 миллиона человек, более 175 тысяч скончалось.
Как развивается ситуация с COVID-19 в России и мире
В Москве действуют ограничения на передвижения по городу. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск.
С 22 апреля власти Москвы и Подмосковья также начали отслеживать геолокацию граждан с подозрением на COVID-19 и ОРВИ.
За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф. Распространить систему пропусков на всю страну предложил мэр столицы Сергей Собянин.
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