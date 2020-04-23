Пожар в Балашихе локализовали на площади более 22 гектаров

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Пожар в Ногинском лесничестве Московской области локализовали на площади более 22 гектаров. Обошлось без эвакуации местных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уточнили, что угрозы ближайшим населенным пунктам и людям нет, превышений концентрации вредных веществ в воздухе также не обнаружено.

К ликвидации последствий пожара привлечены 52 человека и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Балашихе загорелась сухая трава на площади 10 гектаров.