Житель Омска пытался сжечь своего двухлетнего внука в печи

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В Омске пьяный мужчина пытался сжечь своего двухлетнего внука в печи. Ребенка доставили в больницу с многочисленными ожогами. Региональный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в СК, инцидент произошел в дачном доме в понедельник, 22 апреля. По версии следствия, 53-летний мужчина, находясь в состоянии сильного опьянения, отобрал у супруги маленького внука и выгнал женщину из дома. После этого он затолкал мальчика в горящую печь. Когда бабушка вернулась с соседкой, чтобы помочь ребенку, малыш уже получил ожоги 50% тела. Его срочно госпитализировали. Сейчас мальчик находится в реанимации, добавили в СК.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о его аресте.

Как отметили представители СК, семья мальчика считается неблагополучной. Ранее она состояла на учете в органах профилактики, но была снята с него пять лет назад. Известно, что 21-летняя мать ребенка отвела сына к родителям, а сама ушла на работу. Расследование продолжается.