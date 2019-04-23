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17:35 (обновлено 23.04.2019 18:58)

Планировавших теракты боевиков задержали в Махачкале и Грозном

происшествия

17:35

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Фото: ФСБ РФ

Пятерых членов запрещенной в России группировки "Исламское государство" задержали в Махачкале и Грозном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Известно, что пойманные боевики готовили теракты, направленные против полицейских в Каспийске и Грозном. Для этого им по интернету прислали инструкцию по изготовлению бомбы.

При обыске у бандитов нашли и изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, револьвер, гранаты и записи суицидального характера.

В ФСБ отметили, что боевики планировали нападение на силовиков с помощью беспилотника с бомбой.

Также в Приморье ФСБ задержала членов террористической ячейки, которые планировали разбойные нападения на коммерсантов и переезд в Сирию для участия в боевых действиях.

В группу входили четверо граждан государств Центральной Азии. Они занимались финансированием международных террористических структур.

Как пояснили в ЦОС, сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Джамаат Тавхид Валь-Джихад".

"Задержанные планировали совершить серию разбойных нападений на коммерсантов и выехать в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне МТО", – уточнили в пресс-службе.

происшествия

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