Пожар на крыше жилого дома на севере Москвы ликвидирован

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Пожар на крыше многоэтажного жилого дома на севере Москвы ликвидирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 14:57 минут пожар был локализован, а в 15:22 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в доме на улице Фестивальной поступило в 14:23 по местному времени. Сообщается, что возгорание произошло на кровле 14-ти этажного жилого дома. До прибытия пожарных многоэтажку самостоятельно покинуло около 50 человек.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.