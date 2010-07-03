Подозреваемых в серии квартирных краж задержали в Подмосковье

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Полиция задержала троих мужчин, которых подозревают в совершении серии квартирных краж на сумму более 2,3 миллиона рублей.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Московской области, задержанные в возрасте от 40 до 54 лет были неоднократно судимы.

Отмечается, что они, повреждая замки входных дверей, проникали в квартиры, откуда похищали ювелирные украшения, различную технику и денежные средства.

Установлена причастность нарушителей к совершению семи эпизодов противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело, злоумышленники заключены под стражу.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых полиция обнаружила часть похищенного имущества, а также предметы, используемые при совершении преступлений.

31 марта неизвестный украл из квартиры пенсионера в ТиНАО ювелирные изделия, а также 36 тысяч долларов и 100 тысяч рублей. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.