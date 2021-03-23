Названа предполагаемая причина отравления 13 детей в Дагестане

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Причиной отравления 13 детей в Дагестане может быть некачественная вода. Заболевание не связано с пищеблоками, говорится в заявлении первого заместителя министра просвещения России Дмитрия Глушко в Telegram.
До этого говорилось, что 13 детей с признаками кишечной инфекции за сутки попали в больницу Гергебильского района. В связи с этим региональная прокуратура начала расследование.
Замминистра уточнил, что, по утверждению начальника управления образования Гергебильского района, шесть из заболевших детей на амбулаторном лечении, семь – на стационарном. Как уточнил главный врач Гергебильской районной больницы, двое детей находятся в состоянии средней тяжести, а пятеро – в легкой.
"По предварительным данным, причиной отравления послужила вода. В день обращения детей, 22 марта, сотрудниками Роспотрбнадзора были взяты пробы родниковой воды с Гергебиля на анализ", – написал Глушко.
В сообщении поясняется, что отравление связано с водой в населенных пунктах.
Ранее в администрации района рассказали, что уже начали обеззараживать центральный водопровод. Людей просят пока кипятить воду или пользоваться бутилированной.
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