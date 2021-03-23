Трое военных погибли в результате инцидента на аэродроме под Калугой

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Трое военных погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"23 марта в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", – сказали в ведомстве.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что среди погибших – командир полка, который сидел на месте инструктора. По данным источника в медицинских кругах региона, один член экипажа выжил, он был доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района рассказали, что среди местных жителей жертв нет. На аэродром направлена комиссия ВКС для технического обследования самолета.

21 февраля военный самолет разбился в Нигерии. Сообщалось, что летательный аппарат упал при заходе на посадку.