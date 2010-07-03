Пожарные потушили возгорание в здании автосервиса в Щелкове

Фото: ТАСС/Нияз Нигматуллин

Возгорание в здании автосервиса на территории городского округа Щелково ликвидировано, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

Пожар произошел в деревне Байбаки, на улице Браварская, дом №35. Площадь пожара составила около 240 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет.