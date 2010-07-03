Москвич организовал мастерскую по производству и переделке оружия в квартире

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Житель столицы организовал в своей квартире мастерскую по производству и переделке оружия, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Арсенал незаконного оружия обнаружен в квартире одного из домов на улице Никулинская в Тропарево-Никулине. Полицейские задержали 45-летнего ранее судимого мужчину.

По словам задержанного, он приобретал оружие в нерабочем состоянии и переделывал его в боевое.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Мужчину отпустили под подписку о невыезде.