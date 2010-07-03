Упавших с высоты в ТиНАО мужчин эвакуировали вертолетами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Санитарные вертолеты Московского авиационного центра эвакуировали двух мужчин, пострадавших при падении с высоты в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

Экипажи двух вертолетов почти одновременно вылетели по вызовам, по которым пострадали два человека. Один эвакуировал пострадавшего мужчину из поселения Щербинка – дома 8 на Театральной улице, а второго – из Щапова.

Пострадавших доставили в лечебные учреждения столицы в сопровождении авиамедицинских бригад.