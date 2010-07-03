Пожар на северо-западе Москвы потушен

Фото: телеканал Москва 24

Пожар, произошедший на складе в Походном проезде в Москве, ликвидирован. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12:24 по московскому времени.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в неэксплуатируемом одноэтажном здании произошло возгорание мусора на площади 30 квадратных метров, уточняет пресс-служба ГУ МВД по столице.

Пожар был локализован в 12:54, а впоследствии ликвидирован. Сведений о погибших и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что горит склад с топливом, но эти данные не подтвердились.