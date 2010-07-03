Склад с топливом горит на северо-западе Москвы

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Фото: телеканал Москва 24

Пожар случился на складе в столице, передает ТАСС.

Возгорание произошло в Походном проезде. Уточняется, что горит одноэтажный склад с горюче-смазочными материалами.

На место следуют 20 пожарных расчетов, создается штаб пожаротушения. Площадь ЧП выясняется.