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07:11

Число жертв взрыва на химическом заводе в Китае возросло до 64

происшествия за рубежом

07:11

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Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Число погибших при взрыве на химическом предприятии в Китае возросло до 64, передает ТАСС, ссылаясь на заявление администрации города Яньчэн, где произошла трагедия.

На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция. Согласно последним данным, в настоящее время пропавшими без вести числятся 28 человек. Установить их личности пока не удалось.

Более 90 пострадавших находятся в критическом или тяжелом состоянии в больницах. За медицинской помощью из расположенных в районе ЧП населенных пунктов обратились свыше 600 человек с различными ранениями.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва увеличилось до 62, и что удалось установить личности 26 жертв.

Мощный взрыв прогремел вечером 21 марта на предприятии "Цзянсу тяньцзяи" в промышленном парке города Яньчэн. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 км от места ЧП.

После взрыва сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2.

происшествия за рубежом

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